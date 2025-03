Engenheiros lideram: veja top 10 dos maiores salários iniciais no Brasil

Engenheiros recebem os maiores salários médios de admissão no país, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Entre o top 10, sete estão relacionadas à profissão. Os demais cargos são da área artística, de saúde e ciências da Terra.

O que aconteceu

Em 2024, o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego já registrada, de 6,6%. O saldo foi de 1.693.673 de novos postos de trabalho em todo o país, segundo o IBGE. Já o percentual de demissões voluntárias chegou a 36%, o maior patamar anual desde o início da série histórica no Novo Caged, em 2020.