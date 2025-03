Entenda por que R$ 44,1 bilhões em precatórios ficaram fora do Orçamento

No final de 2023, uma decisão do STF derrubou o teto. A decisão determinou que a União quitasse a dívida com precatórios acumulada e retirou as despesas com precatórios do teto de gastos, inclusive dos precatórios expedidos entre 2023 e 2026.

O STF autorizou a União a abrir créditos extraordinários, fora do Orçamento, para o pagamento dessas dívidas. Em dezembro de 2023, foram abertos créditos no montante de R$ 93 bilhões, sendo R$ 27,7 bilhões para precatórios do INSS. Na ocasião, esses valores foram cobertos com recursos do excesso de arrecadação e de superávit financeiro de anos anteriores.

Como fica em 2025

O texto do Orçamento de 2025 fala em R$ 44,1 bilhões em precatórios. Esse montante foi excluído do Orçamento porque excede o limite estabelecido em 2021, conforme a decisão do STF.

PLOA projeta déficit primário de R$ 40,4 bilhões em 2025. O resultado representa -0,33% do PIB (Produto Interno Bruto) previsto para este ano, segundo as estimativas apresentadas pelo relatório final. Feita a exclusão do valor referente aos precatórios, a projeção para o resultado primário em 2025 alcança o saldo positivo de R$ 3,7 bilhões.

Além dos precatórios, a estimativa de excesso de arrecadação ajuda a melhorar os resultados. Essa estimativa está ligada à repartição tributária com estados, Distrito Federal e municípios e à complementação da União ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).