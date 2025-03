Relatório do Orçamento 2025 prevê superávit de R$ 15 bi nas contas públicas

Sem as despesas, saldo positivo estimado é de R$ 15 bilhões. O valor cumpre a meta constante das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Segundo o relatório, o excesso de arrecadação estimado para as receitas contribui para melhorar a projeção do resultado.

Votação do texto está prevista para acontecer ainda hoje. Antes de entrar em vigor, o projeto com as diretrizes orçamentárias precisa ser aprovado pela CMO (Comissão Mista de Orçamento) e, depois, por votação conjunta dos plenários da Câmara e do Senado.