Quem ganha e quem perde com a aprovação do Orçamento de R$ 5,7 trilhões

Gastos com a Previdência Social aparecem na sequência. A pasta conta com a liberação de R$ 1,037 trilhão. Mesmo com o valor 0,8% superior ao projeto inicial, considera-se a evolução de R$ 8,1 bilhões nos benefícios previdenciários, que devem alcançar R$ 972,4 bilhões. José Ronaldo Castro, professor de economia do Ibmec, explica que os valores ainda são "subestimados".

O ideal seria fazer uma previsão melhor, o que resultaria em menos recursos para outras despesas. A forma atual leva a uma necessidade futura do Orçamento, que ainda não sabemos como vai ser feito.

José Ronaldo Castro, professor do Ibmec

Saúde completa o pódio entre os órgãos beneficiados. A verba de R$ 246,6 bilhões destinada ao ministério é R$ 5 bilhões maior do que prevista inicialmente. O aumento envolve, principalmente, os custeios temporários para serviços de atenção primária (R$ 11,5 bilhões) e de assistência hospitalar e ambulatorial (R$ 12,3 bilhões).

Ambos os programas envolvem o cumprimento de metas. Os pagamentos temporários para a Saúde foram definidos somente pelo relatório setorial, apresentado em dezembro do ano passado. As duas ações incluídas no Orçamento são financiadas por emendas parlamentares.

Pastas de integrantes do Centrão ampliaram as verbas. Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PSD), dos Esportes, André Fufuca (PP), da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), e do Turismo, Celso Sabino (PSD), vão administrar valores maiores do que os estimados inicialmente. Os aumentos elevam os montantes para, respectivamente, R$ 10 bilhões (+79,3%), R$ 3,2 bilhões (+270,3%), R$ 12,9 bilhões (+20,4%) e R$ 3 bilhões (+180,5%).

Verbas para o Legislativo e o Judiciário ficam estáveis. Além do Senado Federal (R$ 6,3 bilhões) e da Câmara dos Deputados (R$ 8,6 bilhões), também integram a relação o Supremo Tribunal Federal (R$ 954 milhões), o Superior Tribunal de Justiça (R$ 2,2 bilhões), a Justiça Federal (R$ 17,2 bilhões), a Justiça Militar da União (R$ 8,3 milhões), a Justiça Eleitoral (R$ 11,3 bilhões), a Justiça do Trabalho (R$ 30,5 bilhões) e o Tribunal de Contas da União (R$ 4 bilhões).