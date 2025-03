Orçamento reduz Bolsa Família, mas amplia vale-gás e Minha Casa, Minha Vida

Pagamentos do PIS/Pasep começaram em janeiro. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente. Mesmo antes da validação do Orçamento, os valores já foram liberados para os trabalhadores nascidos nos dois primeiros meses do ano.

Minha Casa, Minha Vida

Faixa 3 do programa habitacional recebe R$ 18,3 bilhões. A categoria beneficiada pelo ajuste é composta por compradores com renda familiar de R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00. O grupo tem direito ao financiamento imobiliário com condições facilitadas, sem subsídios.

Governo deseja usar recursos do pré-sal para o programa. Para atender a classe média sem prejudicar as contas públicas, o direcionamento de R$ 14,3 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para sustentar as faixas 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida.

Criação da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida está no radar. A liberação visa a ampliar o crédito às famílias com renda de até R$ 8.000. A ideia do governo, no entanto, é ampliar o benefício à classe média com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

Minha Casa, Minha Vida oferece juros mais baixos. A proposta surge no momento em que os juros básicos aparecem no maior patamar desde 2016 e dificultam o acesso ao crédito. A estimativa é de que as taxas do programa para a faixa de renda sejam de 8% ao ano.