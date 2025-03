Haddad sobre novo IR: 'Nem extrema direita terá argumento para não aprovar'

"Não dá para dar um cavalo de pau no Banco Central"

Aumento de 1 ponto na taxa Selic era esperado. A decisão seguiu o que estava previsto pelo Banco Central em dezembro, ainda na gestão de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Você não pode, na presidência do Banco Central, dar um cavalo de pau depois que se assumiu. O novo presidente, com os novos diretores, eles têm aí uma herança a administrar, mais ou menos como eu tive uma herança a administrar em relação ao Paulo Guedes ex-ministro da Economia.

Sem necessidade de recessão para o controle da inflação. Para ele, controlar o aumento de preços é tarefa do governo e do BC, que vão agir para chegar ao alvo. "Eu não acredito que você precisa de uma recessão para baixar a inflação no Brasil, não acredito nisso", disse. "Eu acho que você consegue administrar a economia de maneira a crescer de forma sustentável, sem que a inflação saia do controle."

Experiência inédita de transição no Banco Central. Segundo ele, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma "experiência inédita" com uma transição de dois anos no BC, devido à autonomia operacional da autarquia. "É uma experiência inédita que aconteceu, e eu acredito que nós procuramos fazer da melhor maneira possível, com todas as divergências que surgiram e tudo mais, nós procuramos fazer da maneira mais civilizada possível, e concluímos esse processo de maneira êxito", disse.

Dois anos para a mudança de presidente do BC. A lei de autonomia da autoridade monetária estabeleceu mandatos para presidente e diretores, sendo que o do chefe da autarquia só termina dois anos após iniciado o mandato do presidente da República. Por isso, Roberto Campos Neto, indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, comandou o BC até dezembro do ano passado.