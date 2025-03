Frente Parlamentar da Agropecuária quer mais dinheiro para seguro rural

COLUNA DA MARIANA GRILLI

Imposto de renda para o produtor rural

A declaração do Imposto de Renda para produtores rurais, em 2025, começou esta semana e vai até 30 de maio. Devem declarar o IR os produtores rurais que tiveram receita bruta acima de R$ 169.440, possuem bens ou direitos com valor superior a R$ 800 mil ou receberam rendimentos acima de R$ 33.888, entre outras condições previstas na legislação. "Produtores com despesas ou prejuízos acumulados podem se beneficiar do regime normal. Aqueles com margem superior a 20% podem ter vantagens no regime presumido", orienta Luciano Faria, advogado especialista em direito tributário aplicado ao agronegócio.

Governo antecipa compra de arroz

O governo vai antecipar, de agosto para abril, a compra de arroz dos produtores por valores até 20% acima do preço mínimo. A manobra visa conter a alta do produto, diante da inflação que já afeta outros alimentos. A previsão da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) é que sejam adquiridas cerca de 91 mil toneladas de arroz em um modelo de opção de venda. Dessa forma, o agricultor pode vender o produto ao governo, a um preço fixado previamente. Se todo o volume for comprado, a Conab estima aplicar R$ 162,2 milhões nas operações.

FRUTICULTURA

Abrafrutas quer apoio do governo para aumento no consumo de hortifruti

