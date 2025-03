Orçamento é otimista e superávit pode não ser atingido, dizem economistas

Avaliação é que as receitas teriam que ser encolhidas em R$ 55 bilhões. Segundo Thiago Sbardelotto, economista da XP, mesmo com a revisão do relator do Orçamento, há uma superestimativa de quanto o país pode arrecadar esse ano.

Também há correções que devem ser feitas nas despesas. O caso do Pé-de-Meia, que paga R$ 1.200 para estudantes de escolas públicas, é o mais notório, já que apenas foi aberta uma dotação orçamentária de R$ 1 bilhão, quando a estimativa é que custe até R$ 12 bilhões. Sbardelotto lista ainda os benefícios previdenciários e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), que deveriam ter uma correção de R$ 23 bilhões.

Críticas aos números apresentados no Orçamento dos últimos anos também são compartilhadas pelo mercado. "Exageros" para mais ou para menos não são bem vistos pelos investidores, como explica Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. "Quando a gente vai ver, é exigido muito contingenciamento na execução dos orçamentos. As receitas são frustradas. Só que é importante lembrar que a meta fiscal permite limites superiores ou inferiores, para casos de fato excepcionais, como as enchentes no Rio Grande do Sul", analisa.

Despesa com juros

Foco no resultado primário omite despesas com juros. Robson Gonçalves, economista e professor de MBAs da FGV avalia que o foco do Orçamento no resultado primário é exagerado, pois não considera os gastos do governo com juros da dívida pública. Em 2024, segundo dados do Banco Central, o governo já teve superávit primário de R$ 15 bilhões, diz o economista. Mas o déficit nominal, considerando juros, foi da ordem de R$ 80 bilhões.