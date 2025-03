Focus: mercado prevê alta da taxa Selic para 14,25% ao ano nesta semana

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) reduziram para 5,66% as expectativas de inflação para 2025. Ao mesmo tempo, as projeções apresentadas pelo Relatório Focus nesta segunda-feira apontam para um novo aumento de 1 ponto percentual da taxa básica de juros na próxima quarta-feira (19).

Como devem ficar os juros

Mercado projeta quinta alta seguida da taxa Selic nesta semana. A previsão aponta para uma nova elevação de 1 ponto percentual para a taxa Selic, dos atuais 13,25% ao ano para 14,25% ao ano. A decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) será anunciada na próxima quarta-feira (19).

Copom não dá indícios para o futuro da taxa Selic. Na ata da última reunião, o Copom projetou a elevação dos juros básicos a 14,25% ao ano, mas não antevê o fim dos ajustes após a reunião de março. Segundo a autoridade monetária, os próximos vereditos dependem do comportamento inflacionário.