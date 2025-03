Fred Trajano, do Magalu: Com juros altos, desafio não é vender, é dar lucro

Para isso, a empresa está investindo para melhorar a experiência do consumidor. Dentre as frentes de melhorias estão a usabilidade de suas plataformas, com um olhar para busca, filtros e navegação, a competitividade em preço, prazo de entrega e custo do frete, a análise de crédito, e uma oferta atrativa de modos de pagamento.

Com isso, o Magalu ataca pontos que são hoje fortalezas de um de seus principais concorrentes, o Mercado Livre, líder em vendas online no Brasil. Enquanto o Magalu arrumava a casa para voltar a operar no azul, o Mercado Livre ganhou participação de mercado nos últimos anos, aproveitando o vácuo deixado pela crise das Americanas.

Meta é ampliar vendas, sem deixar de lado a rentabilidade. "O foco da empresa nos últimos anos foi quase que exclusivo em rentabilidade. A partir desse ano, começamos a direcionar o nosso foco para fazer os dois: olhar o crescimento de vendas, mas sem abrir mão da rentabilidade. Como esse ano continua sendo de aumento de taxa de juros, essa transição tem que ser cuidadosa", diz Trajano.

A economia em 2025

Cenário em 2025 deve continuar desafiador. A expectativa do empresário é de que, mesmo com os juros altos (a expectativa do mercado é de Selic na casa dos 15% na metade do ano), a atividade econômica deve continuar crescendo, ainda que menos do que em 2024. "Vejo uma demanda que vai continuar forte e os juros que vão continuar altos", diz.

Governo deveria conter o fiscal para segurar inflação. Sobre a questão fiscal e a inflação no país, Trajano avalia que seria "prudente" uma maior contenção fiscal para evitar uma alta ainda maior nos preços dos alimentos.