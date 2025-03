Lula reclama do preço do ovo e diz que ladrão roubou direito de povo comer

O calor no Brasil, o preço do milho nas alturas e a proximidade da Quaresma ajudam a explicar a alta. O preço dos ovos brancos aumentou 69% entre janeiro e fevereiro para o revendedor e chegou ao nível mais alto em pelo menos 22 meses.

De acordo com as associações do setor, o forte calor reduz a produção de ovos. "As altas temperaturas registradas no início do ano afetaram a produtividade das aves, impactando diretamente a oferta e os custos de produção", afirmou em nota o IOB (Instituto Ovos Brasil).

Lula questionou esta informação. "Por que subiu o ovo? 'Ah, porque fez muito calor e a galinha diminui os ovos quando ela tem muito calor.' Mentira, porque calor fez o ano passado, porque no final do ano choveu, o tempo ficou muito melhor", disse o presidente, sem apresentar qualquer evidência.

O milho também ficou mais caro. A alimentação das galinhas é à base de soja, que fornece proteína, e milho, o carboidrato responsável por dar energia às aves. O preço da saca de 60 kg vem aumentando desde setembro do ano passado, quando rompeu a marca de R$ 60 e não parou de subir. Neste mês custava R$ 79 —ou 32% de aumento.

Crise dos alimentos

A redução de preços é considerada "prioridade zero" do governo. O Planalto vê a inflação dos alimentos como o principal fator para as sucessivas quedas de popularidade de Lula —pesquisas mostram que 8 a cada 10 brasileiros já sentem esta pressão— e avalia que o quadro só será revertido com a diminuição do peso do bolso.