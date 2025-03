Economista: Todo mundo se dá mal com juro alto, exceto quem tem renda fixa

Os únicos investidores que podem comemorar os juros altos praticados no Brasil são aqueles que colocaram seu dinheiro na renda fixa, analisou o economista Teco Medina em entrevista ao UOL News nesta quinta.

Ontem, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, para 14,25% ao ano. O aumento encarece principalmente o crédito e serviços financeiros, atingindo empréstimos e financiamentos.