Mercado prevê inflação maior e taxa Selic em 13,25% ao ano nesta semana

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) elevaram, pela 15ª vez consecutiva, as expectativas de inflação para 2025. Ao mesmo tempo, as projeções apresentadas pelo Relatório Focus nesta segunda-feira (27) apontam para um novo aumento de 1 ponto percentual da taxa básica de juros na próxima quarta-feira (29).

Como devem ficar os juros

Mercado projeta quarta alta seguida da taxa Selic nesta semana. A previsão considera a elevação de 1 ponto percentual para a taxa Selic, dos atuais 12,25% ao ano para 13,25% ao ano. A definição será a primeira do Copom (Comitê de Política Monetária) neste ano.

Reunião será a primeira comandada por Gabriel Galípolo. Ele assumiu a cadeira de Roberto Campos Neto, amplamente criticado por integrantes do governo do presidente Lula justamente pelo elevado nível da Selic. Ainda assim, Galípolo tem sinalizado para a manutenção da política monetária contracionista, com "juros mais altos por mais tempo".