Mercado errou 95% das previsões sobre economia e Bolsa desde 2021

Essa é umas das razões que podem levar a erro. "Todo mundo faz as projeções querendo acertar. Mas ninguém que prevê a inflação hoje sabe se vamos ter uma seca muito grande ou uma enchente como a do ano passado no Rio Grande do Sul", diz Rafael Ribeiro. No conjunto das variáveis que podem fazer as previsões darem errado, as mudanças climáticas cada vez mais desempenham um papel maior.

Além disso, esses modelos estatísticos são ajustados conforme a leitura do horizonte econômico dos profissionais que os realizam. "Ou seja, um economista pode dar maior peso para um fator que outro profissional, conforme a visão de mundo de cada um", explica o professor.

Existe inclinação política no mercado?