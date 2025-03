Quer consultar dinheiro esquecido no PIS? Veja 4 formas de descobrir o NIS

Extrato do FGTS: O número do PIS pode ser encontrado dentro do extrato do FGTS, disponível no aplicativo da Caixa (para Android e iOS), no site do banco, nas agências ou pelo telefone 0800 726 0207. O atendimento eletrônico funciona 24h por dia, enquanto o suporte com atendente ocorre de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.

Cartão Cidadão: Quem possui o Cartão Cidadão, emitido pela Caixa para acesso a benefícios sociais e trabalhistas, pode encontrar o número do NIS impresso no próprio cartão. Ele está localizado logo abaixo do nome do beneficiário e antes da data de emissão, como uma sequência de 11 dígitos antes do hífen.

Meu INSS: Tanto no site quanto no aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS), o NIS pode ser consultado na seção de dados cadastrais, onde aparece como NIT. Para acessar, basta utilizar as credenciais do portal gov.br ou realizar um novo cadastro. Também é possível fazer a consulta pelo telefone da Previdência Social (135), com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

CadÚnico: O Cadastro Único é outra opção para conferir o número do NIS. Basta acessar o site do CadÚnico ou utilizar o aplicativo disponível para Android e iOS, preenchendo as informações pessoais solicitadas.

Seguindo esses passos, os trabalhadores podem identificar o NIS e verificar se têm direito a valores esquecidos no fundo PIS/Pasep.