Cadastro Único: o que é e como se cadastrar para receber auxílios

Para que serve o Cadastro Único?

Para dar apoio à implementação de políticas públicas que visam a melhoria na vida dessas famílias. Governo federal, estados e municípios utilizam as informações sobre o núcleo familiar, as características do domicílio, as formas de acesso a serviços públicos essenciais e dados de cada um dos componentes da família cadastrada.

Dessa forma, os gestores ficam a par de todos os riscos e vulnerabilidades da população pobre e extremamente pobre.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

*Com matéria publicada em 26/08/2022