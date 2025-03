Inflação dos alimentos avança, apesar de ações do governo para segurar alta

Peso no bolso também atinge o consumo na rua. A alimentação fora do domicílio também ganhou força e foi de 0,66% em março, ante alta de 0,56% apurada em fevereiro. No subgrupo, foram apontadas elevações dos preços da refeição (+0,62%) e do lanche (0,68%).

Confira as maiores altas nominais:

Ovo de galinha: +19,44%

Manga: +15,83%

Mamão: +15,19%

Melancia: +15,08%

Tomate: +12,57%

Hortaliças e verduras também têm papel de destaque. A variação positiva de 5,99% faz do subgrupo aquele com a maior alta nominal do IPCA-15 de março. Entre os itens do núcleo, chamam atenção as altas do brócolis (+8,18%), da alface (+6,53%) e do cheiro-verde (+4,9%).

Aceleração dos preços veio dentro das expectativas. Segundo especialistas, a inflação dos alimentos acima de 1% surge alinhada com as projeções do mercado financeiro. André Valério, economista sênior do Inter, explica que o cenário reflete, principalmente, a valorização dos ovos e do café no mercado internacional. "É um movimento que tem ocorrido nos preços dos alimentos desde outubro e com rotação nos itens mais pressionados", afirma.

Dados reforçam a manutenção dos preços em alta. Gilberto Braga, professor de economia do Ibmec, classifica a aceleração da inflação de alimentos como um indicativo de que os preços permanecerão mais salgados aos consumidores. "Não houve reversão de uma maneira mediana dos aumentos, e a pressão vai continuar", diz Braga.