Receita libera consulta da restituição da malha fina; 120 mil têm direito

Além disso, 16.215 contribuintes têm entre 60 e 79 anos; 4.013 têm o magistério como principal fonte de renda; 3.163 são idosos acima de 80 anos; e 2.405 possuem alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave. Outros 18.453 contribuintes, que não se enquadram nas categorias prioritárias e não informaram a chave Pix, também serão contemplados.

Para verificar se sua restituição está disponível, acesse o site da Receita Federal, clique em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição". A consulta também pode ser realizada por meio do aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento das restituições está agendado para 31 de março, sendo efetuado na conta bancária ou via chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista deste lote, é possível que sua declaração ainda esteja em processamento ou tenha caído na malha fina. Nessa situação, é recomendável verificar o status da declaração no portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, para identificar e regularizar eventuais pendências.