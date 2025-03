Mudanças no Bolsa Família afetam beneficiários com aumento de renda

O limite para que famílias com renda superior à linha de pobreza continuem recebendo o Bolsa Família agora será definido por um ato do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), substituindo o limite anterior de meio salário mínimo e, em tese, facilitando a manutenção do benefício

O que aconteceu

Uma alteração no Bolsa Família mudou a forma como o aumento da renda familiar por pessoa mensal afeta a permanência no benefício. Anteriormente, famílias beneficiárias que experimentassem um aumento na renda familiar per capita mensal acima da linha de pobreza eram amparadas por uma regra de proteção. A mudança foi feita por meio de um decreto do Governo Federal publicado na sexta-feira (21).

A regra anterior permitia a permanência parcial no programa por até vinte e quatro meses. As famílias recebiam 50% do valor dos benefícios a que tinham direito anteriormente, desde que a nova renda per capita mensal não ultrapassasse o valor correspondente a meio salário mínimo.