7 em cada 10 pessoas costumam parcelar compras no Brasil, diz Serasa

Fim do parcelamento sem juros afetaria consumo e atividade econômica. "A cultura do parcelamento está muito arraigada. Quando eu interfiro no parcelamento, eu tiro a possibilidade de consumo de diversas famílias", explicou ao UOL Izis Ferreira, economista da CNC (Confederação Nacional do Comércio), em matéria publicada em agosto.

A cada R$ 2 transacionados com cartão de crédito no país, praticamente R$ 1 envolve o parcelado sem juros. Segundo a Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag), a modalidade permite um acesso maior a bens mais caros. "Para o consumidor, trata-se de uma modalidade competitiva de crédito - alternativas são mais custosas; para os lojistas, o parcelamento sem juros faz parte da política comercial dos estabelecimentos: viabiliza vendas a consumidores com restrição de caixa; e possibilita alavancar o valor da venda ao condicionar o parcelamento a valores mínimos", diz Evelyn Bueno, diretora da Abipag.