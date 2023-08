60% das vendas na 25 de Março são parceladas no cartão: 'Facilita muito'

Um projeto de lei que pretende limitar os juros do rotativo deve ser apresentado nesta semana. Segundo o relator, o texto não inclui mudanças no parcelamento sem juros.

60% das compras do comércio popular na rua 25 de Março são parceladas. Jorge Dib, diretor da Univinco (União dos Lojistas da 25 de Março), diz temer o impacto de uma possível taxação nessa modalidade. Afirma que o comércio ainda se recupera dos impactos da pandemia e a medida pode afetar o setor, afastando o consumidor. Isso geraria "uma quebradeira de lojas" e "muita gente vai fechar as portas". "Limitar esse tipo de operação vai limitar as vendas", afirma.

Grande loja da região diz que entre todas as vendas feitas no atacado, 70% são parceladas. Ondamar Ferreira, gerente da loja matriz do Armarinhos Fernando, um dos maiores comércios da região, afirma que faz vendas no atacado e no varejo. No atacado, cerca de 70% dos lojistas compram e pagam parcelado. "Temos uma grande demanda de clientes que dependem da nossa loja para tocar seus negócios, e a compra parcelada facilita muito." Entre as compras do varejo, aproximadamente 45% das compras são parceladas, na média. Nesta modalidade, as vendas parceladas são menores porque os produtos são baratos.

Univinco reclama de falta de clareza e insegurança já que não participam dos debates. Dib relata que só recebeu informações sobre o tema pela imprensa. "Estamos no escuro, o governo não nos chamou para conversar", afirma. "É preciso entender como isso será feito, quais os prazos, para ser possível fazer um planejamento financeiro", fala Dib.

Comércio está se reestruturando no e-commerce após a pandemia e conta com parcelado no cartão para alavancar vendas. Dib afirma que muitos comerciantes estão investindo no e-commerce e contam com as vendas, maioria delas realizadas no parcelado, para seguir. "Qualquer mudança precisa ser feita com muito cuidado e planejamento para não prejudicar ainda mais o comércio."