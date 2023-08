Ou seja, nesse exemplo, o valor total a ser pago será de R$ 2 mil, sendo R$ 1 mil da dívida e R$ 1 mil de juros.

A proposta inicial do projeto de lei 2685/2022, de autoria do deputado Elmar Nascimento (UB/BA), colocava como limite os juros do cheque especial, de 8% ao mês. Mas o relator vai sugerir a alteração desse ponto.

"Ao longo de um ano, os 8% ao mês podem chegar a 150% de juros. Eu estou propondo 100% de juros ao longo de um ano. A solução passa pelo BC e pelo CMN que vai regulamentar todos. Nós não estamos dizendo de quanto serão os juros [os bancos irão dizer]. Quando eu limito ao valor do principal da dívida, não estou dizendo qual é a regra. A fórmula para chegar ao longo de um ano, os bancos irão criar", disse o relator.

Parcelado sem juros

O deputado não irá tratar da questão do "parcelamento sem juros" no projeto. Ele defende a manutenção da modalidade.

"O parcelado sem juros é uma conquista do brasileiro que já sofreu muito com inflação, e tirar o parcelado sem juros é regredir. É importante para o varejo, para a população. Não trataremos disso no projeto. Os grandes bancos dizem que com o teto do rotativo o parcelamento deveria ser com juros, mas todos os outros integrantes do mercado, inclusive bancos pequenos, defendem a manutenção do parcelamento sem juros".