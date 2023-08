Mexer no parcelado sem juros vai frear consumo de famílias, dizem analistas

Febraban diz que parcelamento não vai acabar. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disse em nota que "não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito". A entidade disse que analisa as causas dos juros praticados no país e estuda o "aprimoramento" do parcelamento. Afirma, no entanto, que é necessário debater "a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros".