Por que o comércio não quer o fim do parcelamento sem juros no cartão?

Febraban diz não ter pretensão de acabar com parcelamento no cartão. A federação mudou o tom do discurso e disse, em nota divulgada na segunda-feira (14), que nenhum dos modelos em discussão pressupõe uma ruptura do produto. Afirma, no entanto, que é necessário debater "a grande distorção que só no Brasil existe, em que 75% das carteiras dos emissores e 50% das compras são feitas com parcelado sem juros". Os bancos tem se posicionado, porém, contra a fixação de um teto de juros no cartão de crédito nos moldes do cheque especial.