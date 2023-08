Representantes do comércio e de empresas de cartões, de seu lado, dramatizaram as perdas para consumidores e a economia, se o parcelado sem juros fosse afetado. Para Lauro Gonzalez, do FGVCemif, mesmo com desincentivos, e a aplicação de taxas ou mesmo alguma cobrança de juros, o parcelado no cartão continuaria como opção para muitos consumidores. "Do ponto de vista do consumidor, continua valendo a estratégia de parcelar o que cabe no bolso, não considerando tanto a taxa de juros", explica. "Não existe uma 'bala de prata' para o problema do superendividamento", conclui o economista.