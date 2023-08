Por que o rotativo do cartão é tão caro? Entenda como juros são calculados

Haddad diz que solução não pode prejudicar varejo. Para o ministro da Fazenda, o fim do parcelamento sem juros não seria a resposta para acabar com as altas taxas de juros do rotativo. Segundo ministro, é preciso garantir proteção a quem está no crédito rotativo sem comprometer o varejo, que vende muito em parcelas sem juros no cartão de crédito.