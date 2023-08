Por que o rotativo do cartão de crédito está na mira do governo e do BC?

Projeto de lei que tramita no Congresso pode limitar juros do rotativo. O texto do PL 2685/2022 — costurado entre a Fazenda, Febraban e parlamentares — prevê um prazo para que os bancos estabeleçam um limite aos juros do cartão. Caso os bancos não imponham um limite, a lei já pode prever que os juros do cartão sejam limitados aos do cheque especial, hoje em 8% ao mês.