Entenda o que muda nas compras na Shein e quando o ICMS é cobrado

A Shein anunciou que vai bancar o ICMS de compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 250). A empresa aderiu ao programa Remessa Conforme, do governo federal, que garante o fim do imposto de importação em compras neste valor, mas não garantia isenção do ICMS. Com o anúncio da empresa, quem comprar na plataforma vai pagar somente o valor do produto. Nas compras acima deste valor continua valendo a regra de 60% de imposto de importação mais 17% de ICMS.

O que aconteceu

Shein aderiu ao programa do governo que corta o imposto de importação em compras até US$ 50. A empresa recebeu a certificação do programa Remessa Conforme na última quinta-feira (14). Com a adesão, compras até US$ 50 ficam isentas de imposto de importação, mas continuam submetidas à taxação do ICMS.