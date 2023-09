Shein diz que vai bancar ICMS para clientes em compras de até US$ 50

A Shein anunciou que vai bancar o ICMS para os clientes nas compras internacionais de até US$ 50.

O que aconteceu

A empresa recebeu a certificação do programa Remessa Conforme na última quinta-feira (14). Com a adesão ao programa do governo federal, as compras até US$ 50 ficam isentas de imposto de importação, mas pagam 17% de ICMS. As compras acima desse valor pagam 60% de imposto de importação, além do ICMS. O subsídio da Shein vale só para as compras até US$ 50.