Site Casare atrasa repasse de dinheiro de noivos; o que está acontecendo?

A Casare não informou o prazo para a solução final.

Nunca em nossa história de 9 anos passamos por esta situação. Nosso único foco no momento é quitar os saques em aberto dos clientes, para que ninguém seja prejudicado, e então encerrar as atividades da empresa, ou vendê-la.

Casare, em nota.

Consumidor deve registrar reclamação

Clientes devem fazer um boletim de ocorrência. O primeiro passo para os clientes é fazer um registro policial, que serve como medida preventiva contra a empresa.

Depois, devem registrar a reclamação no Procon. Em São Paulo, a reclamação pode ser feita no Procon-SP (no site www.procon.sp.gov.br). É importante que o consumidor guarde todos os comprovantes de contato com a empresa, como a contratação do serviço e as queixas e comunicações realizadas.

Eles também podem entrar com medida judicial. A diretora jurídica do IDC (Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte), Renata Abalém, orienta os consumidores a entrarem com uma ação contra a empresa para garantir o pagamento. "Esses noivos que ficaram esperando essa contribuição dos convidados têm que pedir o dinheiro de volta o mais rápido possível", diz.