'Não nego o desafio', diz Haddad sobre déficit zero no orçamento

Nós não estamos negando o desafio. Não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente, que levando em consideração a opinião do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad afirmou que, diante da "erosão da base fiscal" vivida desde 2014, o Brasil estava perdendo as condições de equacionar os problemas orçamentários.

"O Estado precisa de capacidade para cumprir desafios constitucionais, para responder aos problemas financeiros que acabam por acontecer, ou por situação externa, mas com a capacidade de demonstrar a capacidade do Estado, responder aos desafios sociais e financeiros", disse Haddad.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou o trabalho feito no projeto com números sem altas expectativas e respaldado pelos técnicos.

Estamos diante de um Orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora nos números.

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Segundo ela, a maior parte do Orçamento, fora das despesas obrigatórias, vai ser reservada para a área da saúde. Outros focos são a educação e o Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional para pessoas de baixa renda.