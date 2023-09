Com Selic a 12,75%, Brasil deixa liderança do ranking de juros reais

Brasil agora está atrás do México no ranking que compara as taxas das 40 maiores economias. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira (20) cortar a Selic mais uma vez em 0,50 ponto percentual, de 13,25% para 12,75% ao ano.

A taxa de juros real é calculada a partir do abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses em cada país. O cálculo considera as projeções do relatório Focus do Banco Central e a taxa de juros DI a mercado para 12 meses no vencimento mais líquido (outubro de 2024).

Os juros reais do Brasil agora em 6,40% ao ano; a do México está em 6,61%. A taxa de juros real brasileira continua superando, porém, a registrada em países como Colômbia (5,10%), no Chile (3,69%) e na África do Sul (2,67%). Nos Estados Unidos, está em 1,77%

Em termos de juros nominais, o Brasil ocupa a 6ª colocação. A liderança é da Argentina (118%). Na sequência, estão Turquia (25%), Hungria (14%), Colômbia (13,25%) e Rússia (13%). Vários bancos centrais seguem elevando os juros para controlar a inflação. O levantamento mostra que de um total de 176 países, 52,5% mantiveram os juros, 37,50% elevaram e 10% cortaram nas últimas decisões.

Expectativa é de novos cortes na Selic nos próximos meses. Por ora, a expectativa do mercado é de que a Selic termine em 11,75% em 2023, caindo para 9% em 2024, segundo as projeções do último Boletim Focus.

Ranking de juros reais