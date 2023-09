Puxada por gasolina, prévia da inflação acelera e atinge 5% em 12 meses

Resultado foi influenciado principalmente por alta no preço da gasolina, que subiu 5,18% no mês. O item respondeu sozinho por 71% do IPCA-15 de setembro. Quanto as demais combustíveis, o óleo diesel (17,93%) e gás veicular (0,05%) tiveram alta, enquanto o etanol (-1,41%) registrou queda. A Petrobras anunciou um reajuste nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras em agosto.

Nos últimos doze meses, o índice acumula alta de 5%, acima dos 4,24% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Está também acima da meta do Banco Central, de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No ano, o IPCA-15 subiu 3,74%.

Seis dos nove grupos pesquisados registraram alta no mês. A maior variação positiva foi em transportes, que abarca a gasolina, e subiu 2,02% no mês. Já a maior queda foi a do grupo de alimentação e bebidas, que caiu -0,77%. O IBGE destacou que os preços para alimentação em casa tem diminuído nos últimos três meses.

Veja variação em cada um dos grupos em setembro

Transportes: 2,02%

2,02% Vestuário: 0,41%

0,41% Despesas pessoais: 0,35%

0,35% Habitação: 0,30%

0,30% Saúde e cuidados pessoais: 0,17%

0,17% Educação: 0,05%

0,05% Comunicação : -0,15%

: -0,15% Artigos de residência: -0,47%

-0,47% Alimentação e bebidas: -0,77%

Combustíveis ficaram mais caros na metade de agosto

Petrobras anunciou reajuste de 16,3% na gasolina e de 25,8% no diesel. O aumento vem na esteira da alta da cotação internacional do petróleo e reduz a defasagem que a empresa tinha em relação ao preço internacional, depois de a estatal ter chegado ao "limite da sua otimização operacional", segundo comunicado da companhia.