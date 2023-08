Prévia da inflação acelera em agosto, puxada por alta da energia elétrica

Preços de alimentos caíram

O preço de itens importantes para a alimentação no domicílio no mês contribuíram para a queda geral do grupo. Alguns dos alimentos que ficaram mais baratos foram:

batata-inglesa: -12,68%

-12,68% tomate: -5,6%

-5,6% frango em pedaços: -3,66%

-3,66% leite longa vida: -2,4%

-2,4% carnes: -1,44%

Gasolina mais cara

Em agosto, houve alta nos preços da gasolina (0,90%) e do gás veicular (1,88%) e quedas no óleo diesel (-0,81%) e etanol (-2,55%). Nos custos do grupos transportes, outro destaque foi a queda de 11,36% nos preços das passagens aéreas, que haviam subido 4,70% em julho.

Resultado do IPCA-15 não contempla o último reajuste anunciado pela Petrobras. A estatal anunciou no dia 16 de agosto um aumento de 16,3% na gasolina e de 25,8% no diesel. Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 14 de julho a 14 de agosto e comparados com aqueles vigentes de 15 de junho a 13 de julho.