Dólar ultrapassa R$ 5,15, maior valor desde março; Bolsa cai 1,42%

Mercado acompanha os rendimentos dos títulos norte-americanos, que continuam em trajetória de alta, rondando os patamares mais altos em 16 anos.

Investidores devem ficar atentos ao longo desta semana em dados de emprego dos Estados Unidos, com destaque para o relatório de criação de vagas do governo de sexta-feira (6), acompanhado de perto pelo Federal Reserve.

No Brasil, também há incertezas quanto aos próximos passos do Banco Central. Depois da redução das apostas de aceleração de queda da Selic, agora há debates acerca de uma eventual diminuição na velocidade da baixa, de 0,50 ponto para 0,25 ponto porcentual. Ontem, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reforçou que uma retração de meio ponto é um "ritmo apropriado."

No país, a produção industrial, ainda que tenha vindo menor do que o esperado, eleva as dúvidas. A produção subiu 0,4% em agosto ante julho, ficando abaixo da mediana de 0,50% das estimativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast.

Apesar de a produção industrial brasileira ter tido uma alta menor do que o previsto, é mais um fator que "coloca a política monetária em xeque". Essa é a avaliação de Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. "O mercado começou até a especular se o BC vai diminuir o ritmo de queda da Selic", afirma.

