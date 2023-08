Restituição do Imposto de Renda 2023: Saiba data do 4º lote e quem recebe

O lote é composto por diferentes grupos de contribuintes, cada um com características específicas:

Idosos acima de 80 anos: 11.960 beneficiários;

Contribuintes entre 60 e 79 anos: 86.427 beneficiários;

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave: 9.065 beneficiários;

Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério: 30.453 beneficiários;

Contribuintes que receberam prioridade pelo uso da pré-preenchida ou por optarem pelo PIX: 219.288 beneficiários;

Contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 29 de maio: 5.761.117 beneficiários.

Consulta e pagamento

Para verificar se está incluso no quarto lote, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal (https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/) e preencher os campos da pesquisa. Além disso, é possível realizar uma consulta completa sobre a situação da declaração, verificando pendências no sistema e-CAC, que também detalha a natureza das pendências e informações incorretas.

O pagamento das restituições será realizado diretamente na conta bancária indicada durante a declaração, com previsão para o dia 31 de agosto. Caso surjam situações que impeçam o crédito, os contribuintes podem reagendar o pagamento de maneira simples através do Portal BB (https://www.bb.com.br/irpf) ou entrando em contato com a Central de Relacionamento BB por meio dos números 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

Calendário de restituições

O calendário de pagamento das restituições do Imposto de Renda 2023 é o seguinte: