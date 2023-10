Receita abre nesta terça consulta a lote residual do Imposto de Renda

Consulta pode ser feita pela página da Receita a partir desta terça-feira. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

O pagamento será feito no dia 31 de outubro na conta bancária informada no momento da declaração. O valor da restituição será depositado acrescido de juros, com base na Selic. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, o contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Composição do lote

Idosos acima de 80 anos: 6.106

Idosos entre 60 e 79 anos: 54.438

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave: 6.491