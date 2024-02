Imposto de Renda: posso deduzir gastos com cursos e escolas de idiomas?

Os contribuintes que arcaram com pagamentos para a realização de cursos extracurriculares ou de idiomas em 2023 não têm direito a restituir os valores pagos no Imposto de Renda.

Quem pode deduzir com Educação?

Segundo as normas da Receita Federal, as deduções das despesas com educação são limitadas para gastos de contribuintes e dependentes, inclusive alimentandos, em cinco níveis de formação: