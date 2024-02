Meu imóvel valorizou. Devo atualizar o valor no Imposto de Renda 2024?

A possibilidade de alterar o valor de mercado dos bens é dúvida comum entre os proprietários de imóveis e automóveis no momento de preencher a declaração do Imposto de Renda. A prática, no entanto, é vedada pela Receita Federal.

O que diz a Receita

Após a compra, os bens devem ser relacionados, anualmente, pelo valor da aquisição, sem atualização nas declarações seguintes.