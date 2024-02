Multa e até prisão: o que acontece com quem não declara o Imposto de Renda?

Inclusão no Cadin e CPF irregular

Quem não presta contas com a Receita é incluído no banco de dados do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), que lista quem está em dívida com órgãos públicos.

Isso também acarreta inclusão do CPF na lista dos irregulares, podendo inclusive ser cancelado. Com consequência, há uma série de impedimentos administrativos como:

Não poderá abrir conta bancária

Tirar cartão de crédito

Receber aposentadoria

Emitir ou renovar passaporte

Participar de concurso público

Prisão

Em casos mais graves, o contribuinte pode ser punido com prisão, se ficar comprovado, após investigação, que houve intenção de esconder ganhos ou aquisição de bens, para não pagamento de imposto.