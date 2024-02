Aparelho dentário ou prótese: o que posso restituir no IR com dentista?

Os brasileiros que fazem o uso de aparelho ou prótese dentária têm direito de deduzir o valor referente aos pagamentos realizados no ano passado ao declarar o Imposto de Renda 2024. Todos os gastos em visitas ao dentista entram na lista de despesas médias e têm 100% do valor a ser restituído para contribuintes e dependentes.

Como deduzir o valor

Para comprovar a dedução, a Receita Federal exige que o contribuinte apresente o receituário odontológico ou a nota fiscal emitida em nome do beneficiário. Valdir Amorim, coordenador técnico e jurídico da IOB, orienta que sejam guardados os comprovantes de todas as idas ao consultório ortodôntico para possível contestação do Fisco.