IR 2024: Como doar parte do imposto a pagar para uma entidade beneficente

Para informar as doações realizadas em 2023 na declaração do Imposto de Renda de 2024, acesse a ficha "Doações efetuadas", localizada no menu do lado esquerdo da tela de preenchimento da declaração. Escolha o "código" correspondente ao tipo de doação e preencha os campos com os dados do fundo, instituição ou pessoa física que recebeu a doação. Ao finalizar, clique em "OK".

Se você já fez doações no ano anterior e planeja contribuir mais na entrega da declaração, é importante lembrar que só é possível abater do "imposto a pagar" as doações até o limite total de 6% do "imposto devido"

Não se esqueça de informar à instituição de caridade

A declaração da doação ao ECA ou ao Conselho do Idoso no Imposto de Renda não assegura automaticamente o repasse dos fundos para as instituições beneficiárias.

Os interessados devem pesquisar os projetos sociais disponíveis nos sites das prefeituras, governos estaduais ou federal. Após a escolha de uma entidade cujo projeto lhe agrade, é preciso entrar em contato por telefone ou e-mail para informar sobre a doação feita por meio do Imposto de Renda.

Normalmente, a instituição solicitará o envio do comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) referente à doação para iniciar os trâmites legais. Adicionalmente, será necessário preencher uma carta solicitando o recibo de doação junto ao fundo que recebeu o pagamento.