Posso deduzir gasto de pré-natal e do parto de quem não é minha dependente?

Os nove meses de uma gravidez são marcados por gastos inesperados e dúvidas sobre como deduzir as despesas do pré-natal e do parto na declaração do Imposto de Renda. Segundo a Receita Federal, todas as despesas com saúde são integralmente dedutíveis para contribuintes e dependentes. No entanto, a regra exclui pagamentos a terceiros.

A dedução de despesas médico-hospitalares com pré-natal restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes

Welinton Mota, diretor tributário da Confirp Contabilidade.

Portanto, não é permitido deduzir os desembolsos médico-hospitalares referentes ao pré-natal de uma mãe que não esteja incluída na lista de dependentes do contribuinte.