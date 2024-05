Tabela e datas da restituição do Imposto de Renda: veja calendário completo

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 encerra-se em 31 de maio, salvo para os contribuintes residentes nos municípios gaúchos, em razão da situação de emergência declarada.

O primeiro lote de pagamento da restituição do IRPF acontece no dia 31 de maio, e enviar a declaração antecipadamente constitui um dos requisitos para obter a restituição mais rápida, embora não seja o exclusivo. Confira a ordem de pagamento das restituições do IR e os prazos correspondentes abaixo.

Calendário de restituição

A data de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024 já foi divulgada pela Receita Federal: