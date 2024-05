Imposto de Renda 2024: quando acabam as declarações? Veja prazo de entrega

Com exceção dos residentes do estado do Rio Grande do Sul, os contribuintes têm até as 23h59 do dia 31 de maio para enviar a declaração do Imposto de Renda deste ano. O prazo final coincide com o feriado de Corpus Christi, exigindo atenção para evitar atrasos e multas.

Equipes do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e da Receita Federal estarão de plantão para receber as últimas declarações.

Unidades de atendimento estarão fechadas

Nos dias 30 e 31 de maio, as unidades de atendimento não terão expediente regular devido aos pontos facultativos na administração pública. Aqueles que necessitarem de atendimento especial devem antecipar suas solicitações, dirigindo-se previamente a uma unidade da Receita Federal para evitar problemas futuros.