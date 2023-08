Ibovespa tem 1ª alta em agosto e encerra maior sequência negativa da história; na semana, Petrobras (PETR4) ganha 3% e Gol (GOLL4) tomba 16%

"Tem faltado fluxo, dinheiro novo dos investidores, para a Bolsa - a exceção nesta semana foi a quarta-feira, com o exercício de opções sobre o índice que reforça o giro no dia. A queda de juros Selic foi importante, mas os movimentos de ingresso têm sido marginais, na B3, com poucos investidores se posicionado em ações, o que piorou agora, em agosto, com a retração do estrangeiro, que virou a mão devido à turbulência externa", diz Eduardo Cavalheiro, fundador e gestor da Rio Verde Investimentos, destacando em especial a crise no setor imobiliário da China, setor com grande peso no PIB da maior economia asiática. "Está difícil para a Bolsa sair do lugar, com os juros americanos, em títulos praticamente livres de risco, subindo bastante, na faixa de 4% nos vencimentos de 10 anos, diminuindo assim a atratividade de mercados como o Brasil", acrescenta.