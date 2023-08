Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG) serão privatizadas? Analistas comentam

A aprovação das privatizações de cada empresa na ALMG;

A definição do modelo regulatório da Copasa;

O modelo de privatização a ser escolhido (venda de todas as ações, capitalização + venda secundária, etc.);

A situação da Gasmig (vendida junto com a Cemig ou separadamente).

Cemig: lucro líquido recorrente chega a R$ 1,21 bilhão no segundo trimestre, alta de 6,6% em um ano

A Cemig registrou um lucro líquido recorrente de R$ 1,214 bilhão no segundo trimestre de 2023, alta de 6,6% em relação ao reportado em igual etapa do ano anterior.

A Cemig no 2T23 também mostrou Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) ajustado de R$ 1,88 bilhão, representando um crescimento de 3,8% no comparativo com igual etapa do ano anterior.

Já a receita líquida da companhia foi de R$ 8,82 bilhões, representando uma alta de 7,4% no comparativo com igual intervalo do ano anterior.

Operacional da Cemig no 2T23

Nos dados operacionais, o resultado da Cemig mostrou que a receita com fornecimento bruto de energia somou R$ 7,528 bilhões no 2T23, uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior.