Minerva (BEEF3) sobe no Ibovespa com 'boi saltando do penhasco'

Especialistas da XP destacaram que 'o boi gordo saltou do penhasco' e que há uma tendência de queda do preço do gado, criando 'margens animadoras para os frigoríficos'.

"Apesar dos volumes de exportação abaixo do esperado, a queda nos preços do gado permitiu um maior consumo interno, reduzindo os preços da carne, mantendo as margens fortes. Esperamos que a disponibilidade doméstica de carne bovina aumente em aproximadamente 8%", diz a casa.

"Além de um ambiente saudável de oferta de gado, esperamos melhores perspectivas para os preços de exportação no futuro. Nossos channel checks indicam que após atingir mínimas de cerca de US$ 4.300 a 4.400 por tonelada, novos contratos de exportação para a China estão sendo fechados com preços chegando a aproximadamente de US$ 4.800 a 4.900 por tonelada, o que ainda deve demorar um pouco mais para refletir na SECEX devido o atraso nos dados", completa.

Desempenho das ações da Minerva

Os analistas destacam que as ações da Minerva caem aproximadamente 13% desde o início de 2023, ficando cerca de 18% abaixo do Ibovespa, mesmo com a empresa desfrutando de um momento positivo no ciclo do gado, "refletindo as preocupações dos investidores em relação aos preços de exportação".

A XP, assim, mantém visão positiva para BEEF3, destacando: