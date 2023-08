Eletrobras (ELET3) inicia estudos para avaliar integração de Furnas

"A PGR apresentou seu parecer ao STF - concordando parcialmente com a pretensão do governo federal de inconstitucionalidade - que questiona o teto de 10% dos votos estabelecido durante o processo de privatização da Eletrobras. Já em Junho, o Advogado Geral da União (AGU) Jorge Messias já havia emitido parecer semelhante favorável ao governo, enquanto a PGR opinião era a única pendente", explica o BTG.

"Nas últimas semanas, as ações da Eletrobras despencou com as notícias relacionadas ao andamento de Angra 3, a saída de seu CEO, e agora, a pressão política acrescida da PGR, que certamente não ajuda. A PGR argumenta que o Governo 'testemunhou, de mãos atadas, a minoria acionistas limitando seu poder de voto (da União), beneficiando-se exclusivamente e prejudicando exclusivamente o governo'", segue.

Segundo a casa, a PGR reforça que deter uma participação votante de 42% com a limitação de 10% não é um problema, desde que o governo seja compensado por isso.

O relatório da procuradoria usa o caso da Embraer (EMBR3) como argumento, destacando que no âmbito da sua privatização os maiores acionistas receberam prêmio de 9% para ter a limitação de teto de voto.

"No entanto, esquece-se de mencionar que o processo de privatizações foi amplamente debatido e aprovado pela Câmara dos Deputados, Senado e Tribunal de Contas da União. Os acionistas injetaram R$ 31 bilhões na empresa, que foi usado para pagar o extinção do regime de cotas, reduzir tarifas de energia para consumidores finais e ajudar criar vários fundos regionais nos próximos 10 anos", analisa o BTG.

"Os investidores participaram do oferta porque deu a oportunidade de investir em uma empresa muito melhor gerida, com grande espaço para crescimento com disciplina de capital e governo limitado (ou qualquer acionista individual) influência. É por isso que o limite de votação de 10% foi crucial para o sucesso da operação", completa.