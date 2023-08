Americanas (AMER3) demitiu mais de 9 mil funcionários em oito meses

A Americanas (AMER3) informou ao mercado que desligou 1.448 funcionários na semana entre os dias 14 e 20 de agosto, de acordo com um documento divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Desde o escândalo de rombo contábil de R$ 20 bilhões e a recuperação judicial em janeiro, a varejista contabiliza mais de 9 mil demissões.

Na semana em questão, a varejista também informou 2 desligamentos na ST Importações, incluindo os desligamentos voluntários, isto é, por iniciativa do funcionário. Até o último domingo (20), a varejista tinha 33.948 colaboradores.

"O quadro de funcionários da Americanas é sazonal por natureza, variando conforme oscilações do mercado de varejo e com picos nas épocas de datas comemorativas, como Páscoa, Black Friday e Natal. O número absoluto de desligamentos permanece em linha com os períodos anteriores à decretação da recuperação judicial", informou a Americanas.